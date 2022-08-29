Лучше не кататься. Юные мурманчане рискуют оказаться в травмпункте из-за опасной горки

На спортивно-игровой площадке у школы №20 в Мурманске родители заметили опасную для здоровья детей горку-трубу. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На спортивно-игровой площадке у школы №20 в Мурманске родители заметили опасную для здоровья детей горку-трубу. Заканчивается она большой дырой в пластике, поврежденный материал имеет острые края.

- Вход на горку закрыт фанерой, чтобы дети не скатывались, но низ не огорожен. Вероятно, трубу повредили подростки, которые также там катаются и не всегда аккуратно себя ведут, - рассказала "КП"-Мурманск" читательница.

Заканчивается она большой дырой в пластике, поврежденный материал имеет острые края. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Напомним: в Апатитах два ребенка пострадали на детских площадках, а в Мурманске юный северянин повредил руку из-за опасного каната.

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