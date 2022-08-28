В Мурманске вандалы повредили две автобусные остановки

Вандалы разбили стекло остановочного пункта. Фото: t.me/groupmurmansk
В Мурманске от рук вандалов пострадали две автобусные остановки. Ночью 28 августа атаке подвергся остановочный пункт в центре города.
- Компания молодых людей разбила стекло на остановке "Театральный бульвар", - пишут в Telegram-канале "Мурманск".
Вслед за этим неизвестные разбили остановочный комплекс в Ленинском округе города - на улице Чумбарова-Лучинского.
Напомним: запись с камеры видеонаблюдения обсуждают в Мурманске.
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