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Общество27 августа 2022 5:14

"Мутант, делает свое по ночам". Запись с камеры видеонаблюдения обсуждают в Мурманске

"Гигантскую землеройку" сняла камера видеонаблюдения в Мурманске
Ника СВЕТЛОВА
Женщина украла зелень под покровом ночи. Фото: скриншот видео/vk.com/arctic51

Женщина украла зелень под покровом ночи. Фото: скриншот видео/vk.com/arctic51

Жители Мурманска обсуждают запись с одной из камер видеонаблюдения в городе. Она записала, как женщина, предусмотрительно скрыв лицо капюшоном, в темное время суток решила забрать чужие зеленые насаждения с клумбы. Все произошло в четвертом часу ночи 25 августа.

- В городе появилась ночная землеройка. По ходу, мутант, т.к. передвигается на двух лапах. Делает свое по ночам. На видео видно, как озираясь по сторонам, она выкорчевывает кустик, - пишет Андрей Ямкин в группе "Мурманск - столица Арктики!" (18+).

Напомним: в сети уже публиковали видео с нищим романтиком, который попался за таким же неподобающим занятием.

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