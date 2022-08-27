Фестиваль Imandra Viking Fest-2022 в Мончегорске: карта, расписание

27 и 28 августа в Мончегорске пройдет фестиваль Imandra Viking Fest.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
27 и 28 августа в Мончегорске пройдет фестиваль Imandra Viking Fest-2022. Северян и гостей региона ждет насыщенная программа, в том числе и музыкальная. Хедлайнера станут "Нейромонах Феофан" и "Эпидемия".
Чтобы посетители фестиваля не потерялись и не пропустили интересные события, публикуем афишу и карту.
Узнать о покупке билетов можно здесь.
Карта Imandra Viking Fest. Фото: организаторы фестиваля
Программа Imandra Viking Fest. Фото: организаторы фестиваля
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