Фестиваль викингов Imandra Viking Fest в Мончегорске в 2022 году: дата, программа, афиша, кто выступит

Подробная программа будет опубликована ближе к дате проведения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На рубеже лета и осени в Мурманской области снова состоится Imandra Viking Fest. Пройдет он в Мончегорске 27 и 28 августа и порадует северян насыщенной программой. Рассказываем, куда идти, что посмотреть и кого послушать.

Хедлайнерами фестиваля в этом году будут группа «Эпидемия» и Нейромонах Феофан. Нейромонах Феофан выступит 27 августа, в этот же день можно будет услышать DAS KUHN, «Очелье Сороки» и «ДЕНЬ КСИ». 28 августа выступят «Эпидемия», AURA, MJOD, ENCELT.

Откроется фестиваль по традиции шествием «За нами Имандра!» 27 августа. В этот же день пройдут «Игры Тора», где лучшие атлеты будут выяснять, чья команда заслуживает право обладать молотом Тора. Завершится первый день фестиваля впечатляющим огненным шоу.

Организаторы приготовили множество увлекательных активностей для маленьких зрителей — кукольный театр «Легенды Асгарда», «ГТО юного викинга», аквагрим, картонную мастерскую и, конечно, зону посвящения в викинги.

На фестивале будут проходить мастер-классы, где все желающие смогут познакомиться с культурой скандинавского быта и сделать своими руками памятный сувенир: монету на мастер-классе по чеканке, колокольчик в гончарной мастерской, маленький деревянный драккар или брошь-оберег из фетра. А для тех, кто готовит костюм, организаторы проведут конкурс VIKING FASHION HOUR. Особое место в программе фестиваля займет иммерсивное шоу «Скандинавское погружение», где у каждого будет возможность перенестись в XI век и стать жителем походного лагеря викингов.

Подробная программа будет опубликована ближе к дате проведения.

Вход на Imandra Viking Fest в 2022 году будет платным, стоимость – 100 рублей. В нее входят проход на оба дня фестиваля, посещение концертной программы, а также всех бесплатных мастер-классов и активностей. Можно купить и семейный билет.

Подробности о фестивале, программе и покупке билетов - на сайте мероприятия.

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