У памятника природы в Мурманске обновят пришедший в негодность стенд

Найти «Бараний лоб» не так просто, да и даже стоя на камне, не каждый северянин и гость города поймет, что это памятник природы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Рядом с «Алешей» в Мурманске находится памятник природы «Бараний лоб». Это наследие ледника, который 2,5 миллиарда лет назад прошел по Кольском полуострову и оставил свои следы. Так, Семеновское озеро тоже имеет ледниковое происхождение.

Найти «Бараний лоб» не так просто, да и даже стоя на камне, не каждый северянин и гость города поймет, что это памятник природы. Поэтому в этом месте находится информационная «пирамидка» с информацией об объекте. Однако в последнее время она пришла в негодность.

Руководитель Мурманской региональной общественной организации «За безопасность окружающей среды» Павел Петрин обратился в министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области с запросом о замене стенда.

- В плане обновления информационных стендов на особо охраняемых природных территориях регионального значения обозначено, что «пирамидка» будет обновлена в августе 2022 года, - сообщили в министерстве.

Напомним: активисты предлагают продлить автобусный маршрут до «Алеши» и будущего «Парка Победы».

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