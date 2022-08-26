В Мурманске предлагают проложить автобусный маршрут до «Алеши»

В ближайшее время у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманске должен появиться «Парк Победы». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ближайшее время у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманске должен появиться «Парк Победы».

У горожан появится еще одно облагороженное место для прогулок, также вокруг Семеновского озера проложена экотропа.

Но чтобы здесь погулять, северянам приходится преодолеть неблизкий путь от остановок общественного транспорта у входа в парк у Семеновского озера. А это почти полтора километра в гору, что по силам далеко не каждому. Поэтому инициативные северяне предлагают удлинить один из существующих автобусных маршрутов до «Алеши» или проложить новый.

- До парковки у мемориала места можно пустить городской микроавтобус. По пути - центр «Лапландия», что будет очень востребовано у населения. Многим тяжело подниматься в сопку, особенно людям с ограниченными возможностями здоровья, пенсионерам, - рассказывает руководитель Мурманской региональной общественной организации «За безопасность окружающей среды» Павел Петрин.

Напомним: вокруг Семеновского озера по пути следования экотропы предлагают также установить скамейки, информационные стенды о флоре и фауне этого уголка, указатели и многое другое.

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