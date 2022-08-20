В Мурманской области после реставрации открыли единственный в России памятник гидросамолету Бе-6

Реставраторы дали гарантию, что после проделанной ими работы самолет-памятник не утратит своих качеств еще как минимум 30 лет. Фото: пресс-служба Северного флота

В Мурманской области состоялось торжественное открытие памятника морским авиаторам Северного флота - гидросамолета Бе-6. Крылатая машина простояла на острове Большой Грязный без ремонта почти полвека.

В 2021 году стало известно, что памятник закрепят за музеем авиации Северного флота, тогда же начались работы по восстановлению.

Бе-6 в Мурманской области - единственный в России, еще два находятся в Китае, один - в Киеве. Всего в мире сохранилось четыре таких гидросамолета.

— Реставраторы дали гарантию, что после проделанной ими работы самолет-памятник не утратит своих качеств еще как минимум 30 лет. Гидроплан Бе-6 был установлен на острове Большой Грязный в 1968 году в честь 50-летия Ленинского комсомола и простоял без ремонта более полувека. Всего таких самолетов конструкторского бюро Георгия Бериева в послевоенный период - до 1957 года было выпущено 123 единицы, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

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