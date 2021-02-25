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Без защиты и статуса: Гидросамолет Бе-6 в Сафоново не стал объектом культурного наследия

Памятнику срочно нужен ремонт, пока он окончательно не развалился
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Без должного внимания самолет стал похож на груду металлолома.

Без должного внимания самолет стал похож на груду металлолома.

Гидросамолет Бе-6, что печально обводит взглядом Кольский залив с постамента на маленьком острове Большой Грязный в Сафоново, снова привлек к себе внимание общественности.

Уникальный воздушный корабль, единственный себе подобный в России, все больше и больше разрушается. Два остальных экземпляра Бе-6 сохранились на Украине и в Китае, где им оказываются должная забота и внимание, а у нас железная птица держится из последних сил.

Недавно Мурманское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) обратилось в региональное министерство культуры с просьбой включить мемориал в список объектов культурного наследия России. Однако, к удивлению общественников, оттуда пришел отказ.

- Отказать во включении памятника первым авиаторам, гидросамолета Бе-6 противолодочной обороны, в перечень выявленных объектов культурного наследия Мурманской области, - отмечается в официальном распоряжении за подписью и. о. министра культуры Тимура Давлетшина.

Воздушный корабль нуждается в помощи.

Воздушный корабль нуждается в помощи.

Таким образом, разваливающийся на части самолет не получил государственную защиту и особый статус, который бы ему очень помог. В министерстве затем обосновали, почему было вынесено такое решение.

- В сентябре 2020 года в адрес министерства поступило обращение о включении самолета в Единый государственный реестр. В министерстве провели работу по установлению историко-культурной ценности, сделали запросы в Минобороны, центральный архив Минобороны, конструкторское бюро имени Бериева, где проектировался этот самолет. По результатам было установлено, что Бе-6 не отвечает критериям, установленным федеральным законом для объектов наследия. Однако мы убеждены, что он обладает неоспоримой ценностью как музейный предмет. Поэтому министерством совместно с военно-морским музеем Северного флота проводится работа по включению самолета в состав музейного фонда России, - пояснила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Самолету действительно сейчас срочно нужна помощь. Его постамент крошится, а сама железная птица в дырах, металл проржавел, краска слезла. Некоторые части и вовсе отвалились. Такое положение дел никуда не годится, учитывая, что это уникальный в своем роде летательный аппарат.

- Рядом с ним возникает очень тяжелое чувство… Красивая большая машина - и в таком удручающем состоянии. Надеюсь, все с ним будет хорошо. Сейчас пишу обращения в адрес губернатора, президента и Минобороны, - поделился с «КП» мурманчанин Артем Хохолев, которому небезразлична судьба памятника, как и многим другим.

Общественники, которых ответ министерства не устроил, забили тревогу и создали петицию, цель которой сохранить Бе-6 – гордость отечественного самолетостроения. На данный момент ее подписали 30 человек, но это число точно увеличится.

Бе-6 не получил особый культурный статус, но его могут внести в состав музейного фонда РФ.

Бе-6 не получил особый культурный статус, но его могут внести в состав музейного фонда РФ.

- Скоро от обшивки корпуса ничего не останется! Летающая лодка создана во всемирно известном конструкторском бюро Георгия Михайловича Бериева. Она положила начало линейке гидросамолетов, закрепивших за Россией мировой приоритет в области самолетостроения. В Заполярье на Бе-6 испытывались, а в дальнейшем использовались первая отечественная радиогидроакустическая система поиска, противообледенительные устройства. Много лет гидросамолет успешно применялся в морской и полярной авиации - доставлял в Арктику людей и грузы. Выявление воздушного корабля как объекта культурного наследия поможет привлечь к его восстановлению опытных специалистов! Помогите сохранить Бе-6 ПЛО для нашего Отечества! – призывают всех неравнодушных северян сотрудники мурманского ВООПИиК.

Что ж, будем надеяться, что гидросамолет действительно не останется без внимания. Если его реставрацией все-таки займутся, то уникальная железная птица будет радовать нас долгие годы, а не страдать, как это происходит сейчас.

СПРАВКА «КП»

Самолет морской разведки Бе-6 был создан отечественными инженерами в Таганроге в послевоенное время – в 1949 году. На воздушном корабле было установлено специальное оборудование для полетов ночью и в сложных метеоусловиях. В России памятник гидросамолету красуется между Мурманском и Североморском. Его установили на острове Большой Грязный в честь 50-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. На данный момент он принадлежит музею военно-воздушных сил Северного флота в Сафоново.

Фото: Артем Хохолев

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