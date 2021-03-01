Гидросамолет Бе-6 в Сафоново закрепят за музеем авиации Северного флота

Уникальный самолет не бросили на произвол судьбы. Фото: Артем Хохолев

Гидросамолет Бе-6, который стоит на острове Большой Грязный в Сафоново, не стал объектом культурного наследия, однако о его сохранности все же позаботятся - железная птица будет закреплена в качестве памятника за музеем авиации Северного флота. На данный момент летающей лодке необходим срочный ремонт, пока она совсем не развалилась.

- Спасибо огромное Северному флоту, лично командующему Александру Моисееву за то, что принято решение, что гидросамолет на острове Большой Грязный закрепят за музеем авиации Северного флота. Также уже определены соответствующие источники для его надлежащего содержания и восстановления, – отметил на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Всего с 1952 по 1957 год в Таганроге было выпущено 123 гидросамолета Бе-6ПЛО. На Северном флоте такие летающие лодки эксплуатировались до 1969 года. Сейчас в России остался всего один такой гидросамолет, еще несколько экземпляров находятся в Украине и Китае.

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