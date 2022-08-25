На фестивале Imandra Viking Fest будет работать чат-бот

26 и 27 августа в Мончегорска состоится фестиваль Imandra Viking Fest.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
26 и 27 августа в Мончегорска состоится фестиваль Imandra Viking Fest. Программа будет очень насыщенная, площадок много.
Чтобы гости смогли сориентироваться на месте и во всех активностях, создатели фестиваля запустят чат-бот «Викинг Бьёрн», который будет отвечать на вопросы северян и гостей Заполярья. Найти его можно по ссылке @imandra_fest_bot
Напомним: узнать о стоимости билетов и как их приобрести можно здесь.
Также в группе «Комсомольской правды»-Мурманск» идет розыгрыш мерча фестиваля.
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