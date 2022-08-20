На Мурманскую область надвигаются сильные дожди

Суббота в Мурманской области обещает быть дождливой.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды.
- Днем 20 августа по региону ожидаются сильные дожди, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Напомним: на выходных северянам обещают возвращение тепла.
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