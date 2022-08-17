Главный врач Мурманского областного онкодиспансера опроверг свои слова о штамме "Кентавр"

Штамм "Кентавр" сотрудников онкодиспансера не коснулся. Фото: Олег ЗОЛОТО

В новую ковидную волну специалисты прогнозируют новые штаммы болезни. Так, главный врач Мурманского областного онкологического диспансера Дмитрий Коваленко на своей странице в "ВКонтакте" сообщил, что в Заполярье пришел "Кентавр".

- Штамм "Кентавр" атакует, пробивая бреши в нашей "обороне". Уже есть заболевшие пациенты и сотрудники. Доктора-ординаторы после работы в отделениях спешат в поликлинику, принимать пациентов за себя и заболевших коллег, - рассказал Дмитрий Коваленко.

Однако позже он удалил запись и сделал новую.

- Ни у одного сотрудника Мурманского областного онкологического диспансера штамм "Кентавр" не диагностирован, - уточнил Коваленко.

Напомним: Мурманская область находится в желтой зоне по уровню распространения коронавируса.

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