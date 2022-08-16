Главный врач Мурманского областного онкодиспансера: Штамм коронавируса «Кентавр» атакует

Северян призывают активнее прививаться от коронавируса. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области растет число заболевших коронавирусом, только за последнюю неделю показатель увеличился в три раза. Болезнь прогрессирует.

- Вот он и пришел… Штамм «Кентавр» атакует, пробивая бреши в нашей «обороне». Уже есть заболевшие пациенты и сотрудники. Доктора-ординаторы после работы в отделениях спешат в поликлинику, принимать пациентов за себя и заболевших коллег, - рассказал главный врач Мурманского областного онкодиспансера Дмитрий Коваленко.

Северян призывают активнее прививаться от коронавируса, приглашение на ревакцинацию получили 80 тысяч человек.

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