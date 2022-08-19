В Мурманске у спортивного клуба сбили маму с дочкой

Обеих пешеходов госпитализировали. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Около четырех часов дня 19 августа в Мурманске произошло ДТП с двумя пострадавшими. Под колеса машины рядом со спорт-клубом Nord gym попали мама и дочка.

- В районе дома №45 на улице Капитана Буркова водитель Suzuki допустил наезд на двух пешеходов - маму и несовершеннолетнего ребенка, переходивших проезжую часть дороги в неположенном месте, которые вышли из-за припаркованного автомобиля, - сообщил официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Обеих пешеходов госпитализировали.

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