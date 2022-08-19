В Мурманске у спортивного клуба сбили маму с дочкой

Обеих пешеходов госпитализировали.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Около четырех часов дня 19 августа в Мурманске произошло ДТП с двумя пострадавшими. Под колеса машины рядом со спорт-клубом Nord gym попали мама и дочка.
- В районе дома №45 на улице Капитана Буркова водитель Suzuki допустил наезд на двух пешеходов - маму и несовершеннолетнего ребенка, переходивших проезжую часть дороги в неположенном месте, которые вышли из-за припаркованного автомобиля, - сообщил официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.
Обеих пешеходов госпитализировали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главный врач Мурманского областного онкодиспансера опроверг свои слова о штамме "Кентавр". Ранее он сообщил, что в регионе выявлены первые заболевшие (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru