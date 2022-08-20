Мурманская область вошла в оранжевую зону на карте домашнего насилия

Хуже всего дела обстоят в Москве (300 приговоров), Московской области (574 приговора), Башкирии (555). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Алгоритм Света" — программа, которая выявляет факт домашнего насилия в приговорах, - составила карту, разделив регионы РФ по количеству преступлений в отношении женщин.

Мурманская область вошла в оранжевую зону или в средний уровень - алгоритм насчитали в нашем регионе 86 приговоров. Средний уровень охватывает большинство регионов страны. В зеленую зону с низким уровнем, вошли в основном кавказские регионы, НАО, Алтай, Магаданская область, Камчатка.

Хуже всего дела обстоят в Москве (300 приговоров), Московской области (574 приговора), Башкирии (555).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный врач Мурманского областного онкодиспансера опроверг свои слова о штамме "Кентавр". Ранее он сообщил, что в регионе выявлены первые заболевшие (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru