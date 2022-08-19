Угольный терминал «Лавна» в Мурманской области построен на 46%

Угольный терминал "Лавна" в Кольском районе Мурманской области готов на 46%. Фото: Правительство Мурманской области

Угольный терминал "Лавна" в Кольском районе Мурманской области готов на 46%. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам совещания под руководством первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.

Несмотря на санкции, проектирование объекта готово, сейчас возводятся гидротехнические сооружения, складская зона и железнодорожная составляющая.

- Мы работаем в тесном контакте с партнерами по реализации этого масштабного проекта. Своевременно выясняем проблемные моменты, совместно ищем пути решения. Каждый из участников понимает, насколько развитие Мурманского транспортного узла важно для страны, поэтому прикладывает максимальные усилия, чтобы уложиться в обозначенные сроки, – отметила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

Для "Лавны" привлекают внебюджетные средства, стоимость объекта будет скорректирована с учетом роста цен на стройматериалы. По словам Белоусова, развитие МТУ - один из приоритетных проектов на фоне санкций.

Напомним: завершить стройку планируют до конца 2023 года.

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