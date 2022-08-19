КПП на границах с Норвегией и Финляндией в Мурманской области работают в штатном режиме

Речь идет о КПП "Салла", "Лотта" и "Борисоглебск". Фото: Александр ГЛУЗ

Жители Мурманской области могут въезжать в Норвегию и Финляндию без ограничений.

- Пункты пропуска на границах с Норвегией и Финляндией работают в штатном режиме. Граждан и легковой транспорт пропускают без ограничений, - сообщает "АиФ-Мурманск".

Речь идет о КПП "Салла", "Лотта" и "Борисоглебск".

Напомним: с 1 июля возобновилась выдача шенгенских виз финской стороной.

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