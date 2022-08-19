С начала пожароопасного сезона в Мурманской области леса горели 31 раз

В этом году показатели по лесным пожарам почти в два раза лучше, чем в 2021-м, тогда за аналогичный период зафиксировали 63 возгорания на площади 1890,69 гектара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области пожароопасный сезон начался 16 мая. С этой даты леса на Кольском полуострове горели 31 раз на общей площади 188,65 гектара.

- За текущую неделю ликвидировано 2 лесных пожара на площади 0,08 и 0,03 гектара в Печенгском и Кандалакшском районах. Предварительная причина возгораний – местное население. Оба пожара ликвидировали в первые сутки, - сообщили в минприроды Мурманской области.

В этом году показатели по лесным пожарам почти в два раза лучше, чем в 2021-м, тогда за аналогичный период зафиксировали 63 возгорания на площади 1890,69 гектара.

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