Прокуратура проводит проверку после травмирования 12-летней жительницы Апатитов на детской площадке

Игровую площадку проверят на соответствие требованиям безопасности. Фото: vk.com/passapatity

18 августа в Апатитах госпитализировали 12-летнюю девочку. Она играла с друзьями и старшей сестрой на новой детской площадке у школы №15 и упала, не удержавшись на карусели.

- Несовершеннолетнюю госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу с переломом левого локтевого сустава, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

После случившегося по поручению и.о. прокуратура Мурманской области Андрея Каширникова организована проверка. Игровую площадку проверят на соответствие требованиям безопасности.

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