Житель Апатитов подкараулил соседа у подъезда и напал на него с камнем

На 52-летнего апатитчанина напали с камнем прямо у подъезда его дома на улице Ленина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 52-летнего апатитчанина напали с камнем прямо у подъезда его дома на улице Ленина. Полицейским мужчина объяснил, что был дома, когда в окно увидел соседа. Между мужчинами случилась ссора.

- Потерпевший решил выйти на улицу и продолжить разговор во дворе. Злоумышленник это смекнул, взял камень и спрятался за входной дверью дома. Когда сосед вышел, то он нанес им удар по голове, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Врачи оценили травму как легкий вред здоровью. 39-летний сосед, напавший на северянина с камнем, объяснил полицейским, что был пьян. Ранее проблем с законом у него не было.

Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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