У нумизмата из Мурманска украли коллекцию из двухсот монет

Сейчас северянин находит под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

65-летний житель Мурманска в один момент потерял свою коллекцию из более чем 200 монет. Кражу быстро раскрыли полицейские.

Следов взлома в квартире, где хранилась коллекция, не было, это навело на мысль, что вор зашел в дом, открыв дверь. Оказалось, что мужчина дал ключи от квартиры соседки, чтобы она присматривала за ней, когда он отлучается.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 42-летний сосед потерпевшего. Подозреваемый признался и рассказал, что он проживает в квартире по месту жительства с матерью, которая при отъезде в отпуск передала ему ключи от квартиры соседа для присмотра за ней, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Сосед знал, что нумизмата нет дома, и пошел к нему, чтобы найти алкоголь. Но вместо этого украл альбом с монетами и продал его. А деньги потратил на выпивку.

Сейчас северянин находит под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный врач Мурманского областного онкодиспансера опроверг свои слова о штамме "Кентавр". Ранее он сообщил, что в регионе выявлены первые заболевшие (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru