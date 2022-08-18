Жителю Апатитов грозит до 10 лет лишения свободы за участие в секте

Мужчина агитировал вступать в запрещенную в России организацию «Свидетелей Иеговы». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынесет приговор 46-летнему жителю Апатитов, которого обвиняют по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности). Мужчина агитировал вступать в запрещенную в России организацию «Свидетелей Иеговы».

- Он с апреля 2020 года до марта 2021-го по конференц-связи организовал проповедь другими жителями Апатитов. Под его руководством изучалась религиозная литература, в том числе включенная в федеральный список экстремистских материалов на основании решения суда по причине содержания информации, возбуждающей религиозную рознь, пропагандирующей исключительность, превосходство вероучения Свидетелей Иеговы и неполноценность других граждан, не исповедующих данное учение, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ, дома у него нашли запрещенную литературу. Сам северянин свою вину не признает и настаивает на том, что у него есть конституционное право на вероисповедание. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним: двух сектантов задержали в Снежногорске.

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