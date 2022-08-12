Фестиваль Imandra Viking Fest-2022 в Мончегорске: как добраться, автобусы, транспорт

Из Мурманска организован трансфер стоимостью 1500 рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

27 и 28 августа в Мончегорске состоится традиционный фестиваль Imandra Viking Fest-2022. Рассказываем, как можно до него добраться.

До Мончегорска ходят рейсовые автобусы, расписание можно посмотреть здесь. Также до места фестиваля можно добраться вместе с попутчиками, тему, в которой участники ищут компания, можно найти здесь.

Из Мурманска организован трансфер стоимостью 1500 рублей. 27 и 28 августа он будет уезжать от центрального входа гостиницы "Азимут" в 12.00, выезд из Мончегорска - в 22.00. Забронировать место можно по телефону +79646827486.

Подробнее о фестивале, программа и покупке билетов читайте на сайте Imandra Viking Fest-2022.

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