Стоматологии и медицинские клиники опять терроризируют. Жителям Мурманской области снова стали звонить с навязчивыми предложениями

Жителям Мурманской области снова стали звонить с навязчивыми предложениями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Даже мошенники и нечестные на руку продавцы иногда отдыхают и уходят в подполье. Так, после начала спецоперации количество звонков от злоумышленников жителям Мурманской области на время сократилось, а летом перерыв взяли различные стоматологии и медицинские центры.

Но сейчас навязчивые звонки вернулись.

- В июле я была в отпуске, и через день-два мне звонили различные медицинские центры и предлагали услуги. То на обследование, то на пробные процедуры, якобы бесплатные. До этого в июне и мае меня не тревожили, - рассказала "КП"-Мурманск" мурманчанка Марина Дарьишина.

Напомним: "Комсомолка" провела свое расследование, чтобы вывести стоматологии и из товарищей на чистую воду. Подробнее читайте в нашем материале.

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