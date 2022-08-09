В центре Мурманска ограничат движение и парковку

На следующей неделе водители столкнуться с неудобствами в центре Мурманска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На следующей неделе водители столкнутся с неудобствами в центре Мурманска.

- Будут введены временные ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, на участке площади перед «Меридианом» с 00 до 21 часа 10 августа 2022 года и с 00 до 21 часа 14 августа 2022 года, - сообщили в администрации Мурманска.

Помимо этого с полуночи 22 августа и до 23.00 7 сентября аналогичные ограничения будут действовать на улице Воровского - от проспекта Ленина до дома №13 на Воровского.

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