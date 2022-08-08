В Мурманской области появится министерство региональной безопасности

Новое министерство возглавит Эрик Хисматуллин. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области на базе комитета по обеспечению безопасности населения будет создано министерство региональной безопасности. Об этом на оперативном совещании в правительстве 8 августа сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Его возглавит Эрик Хисматуллин с сохранением должности вице-губернатора, - уточнил Андрей Чибис.

Новое министерство объединит задачи по повышению уровня пожарной безопасности, мобилизации и территориальной обороны, противодействию терроризму, объединению аварийно-спасательных служб, организации помощи и размещению прибывших из ДНР, ЛНР и Украины.

- В задачах министерства - обеспечение правопорядка с учетом выводов по ситуации в Ковдоре, - уточнил глава региона.

Напомним: Эрик Хисматуллин стал вице-губернатором в июле этого года.

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