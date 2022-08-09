В Мурманске мужчина выжил после падения с пятого этажа

Причины происшествия устанавливаются. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ночь с 8 на 9 августа в Мурманске на улице Аскольдовцев произошло ЧП: в 00.02 из окна на пятом этаже выпал 28-летний мужчина.

В сети появилась информация, что пострадала женщина, злоупотребляющая алкоголем - об этом в мурманских пабликах сообщила жительница дома на Аскольдовцев. Но в полиции это опровергли.

- Из медицинского учреждения передали информацию о пострадавшем мужчине 1995 года рождения, - сообщил "КП"-Мурманск" представитель пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Мурманчанин выжил, но получил серьезные травмы. Причины происшествия устанавливаются.

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