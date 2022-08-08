Как в марте за сахаром и за мойвой. Жители Мурманска выстроились в длинную очередь в магазин H&M

В марте 2022 года H&M, как и многие иностранные магазины в России, закрылся на фоне спецоперации. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В марте 2022 года H&M, как и многие иностранные магазины в России, закрылся на фоне спецоперации. Летом торговая сеть заявила о решении уйти из российского бизнеса, для чего в августе открыла магазины для ликвидации остатков товара.

На минувших выходных в H&M в "Мурманск молле" выстроилась длинная очередь, которая растянулась на десятки метров.

На минувших выходных в H&M в "Мурманск молле" выстроилась длинная очередь, которая растянулась на десятки метров. Фото: t.me/groupmurmansk

Северяне сравнили такой ажиотаж с очередями за мойвой и сахаром в марте, когда сотни людей сформировали ажиотаж на ровном месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru