Прокуратура Ленинского округа Мурманска добилась закрытия семи сайтов с информацией об изготовлении взрывчатки

Прокуратура Ленинского округа Мурманска через суд добилась закрытия семи опасных сайтов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратура Ленинского округа Мурманска через суд добилась закрытия семи опасных сайтов.

- Во время мониторинга было установлено, что на ресурсах есть сведения о способах изготовления взрывчатого вещества, в том числе его компонентах, порядке их соединения с целью получить взрывчатое вещество, - уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее прокуратура обнаружила сайты с информацией о зацепинге.

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