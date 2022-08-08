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Общество8 августа 2022 8:04

Прокуратура Ленинского округа Мурманска добилась закрытия семи сайтов с информацией об изготовлении взрывчатки

На ресурсах размещалась подробная инструкция
Ника СВЕТЛОВА
Прокуратура Ленинского округа Мурманска через суд добилась закрытия семи опасных сайтов.

Прокуратура Ленинского округа Мурманска через суд добилась закрытия семи опасных сайтов.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратура Ленинского округа Мурманска через суд добилась закрытия семи опасных сайтов.

- Во время мониторинга было установлено, что на ресурсах есть сведения о способах изготовления взрывчатого вещества, в том числе его компонентах, порядке их соединения с целью получить взрывчатое вещество, - уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее прокуратура обнаружила сайты с информацией о зацепинге.

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