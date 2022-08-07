"Разве они выглядели больными?". Мурманчане возмущены вырубкой деревьев в центре города

Рябины и березы срубили у бывшего здания облсуда. Фото: vk.com/murmanskgroup

В центре Мурманска горожане заметили десятки спиленных деревьев - их срубили на территории у здании бывшего областного суда на улице Пушкинской. В декабре 2020 года суд переехал в новое здание на улице Полярные Зори, а старое помещение стало пустовать.

Северяне удивлены тем, что пришлось избавиться от берез и рябин на Пушкинской.

Напомним: ранее горожане негодовали из-за вырубки деревьев на Театральном бульваре, у кинотеатра "Родина" и на проспекте Ленина.

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