Стало известно, кто переедет в бывшее здание Мурманского областного суда

На прошлой неделе в Мурманске торжественно открыли новое здание Мурманского областного суда на улице Полярные Зори.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На прошлой неделе в Мурманске торжественно открыли новое здание Мурманского областного суда на улице Полярные Зори. Оно больше и современнее того, где раньше работали судьи, на улице Пушкинской,3а.
Но и то здание, к слову, объект культурного наследия, пусто не будет. На заседании Мурманской областной Думы представители партии КПРФ предложили вернуть его партии, но на квадратные метры в центре Мурманска есть другие планы.
Как сообщили депутатам, на Пушкинской, 3а разместится Управление судебного департамента. Но случится это после ремонта. Сейчас оно находится в здании Октябрьского районного суда Мурманска.
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