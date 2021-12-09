Стало известно, кто переедет в бывшее здание Мурманского областного суда

На прошлой неделе в Мурманске торжественно открыли новое здание Мурманского областного суда на улице Полярные Зори. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На прошлой неделе в Мурманске торжественно открыли новое здание Мурманского областного суда на улице Полярные Зори. Оно больше и современнее того, где раньше работали судьи, на улице Пушкинской,3а.

Но и то здание, к слову, объект культурного наследия, пусто не будет. На заседании Мурманской областной Думы представители партии КПРФ предложили вернуть его партии, но на квадратные метры в центре Мурманска есть другие планы.

Как сообщили депутатам, на Пушкинской, 3а разместится Управление судебного департамента. Но случится это после ремонта. Сейчас оно находится в здании Октябрьского районного суда Мурманска.

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