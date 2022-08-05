Осужденный в Кабо-Верде моряк из Мурманска хочет отбывать наказание в России

Ходатайство будут рассматривать 22 августа. Фото: Ria Maat / Marinetraffic.com

В Первомайский районный суд Мурманска поступило ходатайство ФСИН России о признании приговора иностранного государства и выдаче гражданина РФ для отбывания уголовного наказания в России.

Так, мурманчанина, который работал матросом, приговорили в Республике Кабо-Верде наряду с другими членами экипажа, к 8 годам лишения свободы за незаконную перевозку 8 тонн кокаина в водах Атлантического океана на судне под панамским флагом.

- Учитывая длительный срок заключения, житель Мурманска ходатайствовал перед властями России о выдаче его из тюрьмы Кабо-Верде в родную страну для дальнейшего отбывания наказания, - сообщили в пресс-службе суда.

Ходатайство будут рассматривать 22 августа.

Напомним: зимой 2019-го года судно Eser под панамским флагом зашло в порт Кабо-Верде из-за смерти одного из членов экипажа. Во время проверки правоохранители нашли на борту 9,5 тонны кокаина. Морякам не удалось доказать, что они не знали, какой груз перевозят. Всего были осуждены 10 членов экипажа из Мурманской области.

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