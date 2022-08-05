В Мурманской области завершили поиски пропавшего рыбака

Следственный отдел Кандалакши проводит проверку. Фото: vk.com/severspas51

В Мурманской области завершились поиски 52-летнего Андрея Ермушина из Ковдора. 30 июля мужчина вышел на рыбалку в район озера Нижний Тикой и исчез.

К сожалению, спустя несколько дней его нашли погибшим.

- Следственный отдел Кандалакши проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела жителя Ковдора 4 августа в акватории озера Нижний Тикой. Признаков насильственной смерти при осмотре тела не установлено, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

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