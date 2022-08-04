В Мурманской области пропал рыбак в черном костюме

Местонахождение мужчины не известно. Фото: vk.com/severspas51

В Мурманской области ищут 52-летнего рыбака из Ковдора. Андрей Ермушин 30 июля вышел на рыбалку в район озера Нижний Тикой и пропал.

Последний раз мужчина выходил на связь в 22.30 того же дня. Его местонахождение не известно.

Был одет в черный непромокаемый костюм, черную шапку.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении северянина, просят позвонить в полицию: 02 или 102 либо в ПСО "СеверСпас": 8 953 757 57 48.

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