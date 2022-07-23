На плато Куэльпорр завершены поиски туристов

На месте работали спасатели Кировска и Апатитов в составе 11 человек. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В районе Кировска благополучно завершились поиски группы туристов, которые пропали на плато Куэльпорр.

- 23 июля в 13.52 в оперативную дежурную смену МЧС поступила информация о пропаже двух детей - 7 и 4 лет. Дети пропали из поля зрения взрослых во время остановки автомобиля по пути следования на базу КСС Куэльпорр к водопаду Рисйок. В этом районе не было связи, информацию по просьбе отца детей передал проезжавший мимо мотоциклист, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте работали спасатели Кировска и Апатитов в составе 11 человек и 4 единиц техники. Дети найдены, медицинская помощь им не потребовалась.

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