На плато Куэльпорр ищут четырех туристов

Туристам нужна помощь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На плато Куэльпорр в районе Кировска ищут группу туристов из четырех человек. На место происшествия выдвинулись апатитские спасатели.

- Просьба соблюдать осторожность и благоразумие при посещении леса и гор! Имейте при себе заряженные мобильные телефоны, не удаляйтесь на те участки, где не ловит связь, - пишут в группе Профессиональной аварийно-спасательной службы Апатитов.

Напомним: на реке Варзуге перевернулась лодка, утонули три человека.

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