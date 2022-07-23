В Мурманской области наградили криминалистов и полицейских за раскрытие убийства мальчика из Мончегорска

Расследование уголовного дела находится в активной фазе. Фото: СУ СКР по МО

В Следственном управлении СК России по Мурманской области состоялось торжественное собрание, на котором руководитель регионального ведомства Андрей Ефремов отметил благодарностями криминалистов следственного управления, а также полицейских региона, благодаря которым удалось быстро раскрыть убийство 8-летнего мальчика из Мончегорска.

В кратчайший срок злоумышленника нашли и заключили его под стражу.

Руководитель отдела криминалистики Виталий Баранов грамотно анализировал полученную в ходе следствия информацию, что помогло быстро сузить круг заподозренных лиц до единственного человека. Следователь-криминалист Юрий Павел сумел извлечь из огромного массива предметов и вещей пригодные для исследования образцы.

Старший специалист отдела криминалистики Оксана Денисенко с помощью психофизиологического исследования установила реакции, указывающие на непосредственную причастность мужчины к совершению преступления, несмотря на то, что он пытался ввести специалиста в заблуждение.

Сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД России по Мурманской области Елена Карташова, Ирина Голенко, Лада Серебрякова под руководством начальника Екатерины Лушиной сумели выделить из представленных образцов генотип преступника.

По данным следствия, 52-летний обвиняемый был знакомым и коллегой матери убитого ребенка, помогал ей в бытовых вопросах, в том числе носить мебель в квартиру, поэтому мальчик знал его лично. Известно, что между мужчиной и мамой мальчика не было сексуальной связи.

Мужчина знал, что ребенок остается дома один. Заранее продумав свое преступление, тот без труда попал в квартиру, где и случилась трагедия. Тело ребенка со следами насилия нашла его мама, вернувшись домой с работы.

Расследование уголовного дела находится в активной фазе. Следствие изучает личность мончегорца, в том числе период его нахождения в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Это позволит установить обстоятельства, которые могли послужить мотивом к совершению насилия в отношении ребенка.

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