Андрей Чибис о смерти пациента в Кольской ЦРБ: "Детально и щепетильно разбираемся с тем, что произошло"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал резонансный случай в Кольской ЦРБ. Фото: правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал резонансный случай в Кольской ЦРБ. Напомним: 12 июля в больнице скончался 25-летний Кирилл Бондарев. Как сообщают родные молодого человека, у него был недиагностированный аппендицит.

Родственники северянина попросили главу региона проверить корректность постановки диагноза и назначенного лечения. Андрей Чибис отметил, что соответствующая проверка уже началась.

- Через несколько минут после получения сообщений в соцсетях мы и следственные органы начали действовать. Нужно очень аккуратно подходить к таким вопросам, не вешать ярлыки и четко выяснить, что на самом деле произошло. Я понимаю близких. Поэтому мы детально и щепетильно разбираемся с тем, что произошло, анализируем. На совещании с правоохранительными органами этот вопрос также рассматривали, - сказал глава региона и призвал северян преждевременно не обвинять медицинских работников.

Напомним: прокуратура взяла под свой надзор проверку по факту смерти пациента в Кольской ЦРБ.

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