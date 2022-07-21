"Врачи не верили ему": в Кольской районной больнице от недиагностированного аппендицита умер 25-летний пациент

О причине смерти молодого человека стало известно только при вскрытии. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кольской районной больнице 12 июля от недиагностированного аппендицита скончался 25-лений Кирилл Бондарев.

Как рассказала девушка молодого человека, Кирилл попал в больницу 5 июля. Состояние его не становилось лучше, а только ухудшалось: повышалась температура, пропал аппетит, появилась сильная отдышка и галлюцинации.

- Все это время врачи искали у него гепатит, делали МРТ, на котором заметили увеличение печени, но не аппендицит, хотя МРТ считается одним из способов его диагностики. Результаты анализов крови были готовы только 11 июля! - пишет северянка в паблике "Мурманск" (18+). - У Кирилла была болезнь Бехтерева, он часто лежал в больницах и поэтому прекрасно понимал свое состояние и мог точно описывать его, однако в этот раз врачи назвали его мнительным и не верили ему.

Около шести утра 12 июля пациенту стало еще хуже, и его переместили в реанимацию. В 11.00 сердце Кирилла остановилось, а спустя полчаса констатировали его биологическую смерть.

О причине смерти молодого человека стало известно только при вскрытии.

- Я, как и все, верила, что с современным уровнем медицины люди умирают от аппендицита только в случае, когда не успевают обратиться за помощью. Но в действительности крайняя некомпетентность и жестокая халатность врачей может убить человека с одним из самых легко-диагностируемых заболеваний. За 7 дней нахождения в больнице с острыми симптомами Кириллу так и не смогли поставить правильный диагноз, - рассказывает девушка.

Северянка, потерявшая возлюбленного, просит следственный комитет, прокуратуру, минздрав региона и губернатора Мурманской области провести проверку этого случая и привлечь виновных к уголовной ответственности.

- Я хочу справедливости. Семья Кирилла и его друзья хотят справедливости. Кирилл не должен был умереть так, - пишет девушка Кирилла. - Мы, его родные и близкие, потеряли лучшего друга, единственного сына, любимого парня и замечательного человека. Передать эту боль на словах невозможно. Разъедающая пустота и сжирающая боль навсегда заменили в сердце место, которое раньше занимал он — самый родной и понимающий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru