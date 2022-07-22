Жители Мурманской области делятся богатым грибным "уловом"

Грибы можно найти в разных уголках Заполярья, встречаются они и в черте городов. Фото: Светлана Морозова

Благодаря теплому и дождливому лету, леса Мурманской области стали богаты на грибы. В соцсетях северяне показывают, какой большой грибной урожай уже удалось собрать.

Так, Светлана Морозова поделилась своим «уловом» подосиновиков: они встречаются разных размеров, от самых маленьких до вполне солидных экземпляров. Фото выложили в паблике "Мурманск" (18+).

Грибы можно найти в разных уголках Заполярья, встречаются они и в черте городов. Например, на сопках у Семеновском озера.

Напомним: в Мурманской области собирают первый урожай морошки. Ягоду срывают еще зеленой.

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