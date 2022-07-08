В Мурманской области собирают первый урожай морошки

Морошка - ягода поздняя, обычно ее собирают в августе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Морошка - ягода поздняя, обычно ее собирают в августе. Но в этом году благодаря теплу она раньше зацвела (еще в начале июня) и созрела.

Северяне в соцсетях хвастаются первым урожаем. Морошку срывают еще зеленой, чтобы она дозревала дома. Хотя специалисты рекомендуют так на делать - если ягода дозревает в природных условиях, то вбирает в себя больше полезных веществ.

Северяне в соцсетях хвастаются первым урожаем. Фото: Владислав Сергеев

Напомним: в Мурманской области уже пошли грибы.

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