Следком проводит проверку по факту смерти пациента в Кольской ЦРБ

Следователи проводят проверку по факту смерти 25-летнего пациента в Кольской районной больнице. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Следователи проводят проверку по факту смерти 25-летнего пациента в Кольской районной больнице.

Напомним: родные молодого человека сообщали, что он скончался от недиагностированного аппендицита. В случившемся они винят врачей, которые искали у северянина гепатит.

- Следственным отделом по Кольскому району проводится процессуальная проверка по факту смерти молодого человека, - уточнила "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

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