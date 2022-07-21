Следком проводит проверку по факту смерти пациента в Кольской ЦРБ

Следователи проводят проверку по факту смерти 25-летнего пациента в Кольской районной больнице.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Следователи проводят проверку по факту смерти 25-летнего пациента в Кольской районной больнице.
Напомним: родные молодого человека сообщали, что он скончался от недиагностированного аппендицита. В случившемся они винят врачей, которые искали у северянина гепатит.
- Следственным отделом по Кольскому району проводится процессуальная проверка по факту смерти молодого человека, - уточнила "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru