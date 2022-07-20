В Мурманске девушка гуляет по центру проезжей части

Инцидент сняли на видео. Фото: Скриншот видео

В Мурманской области северяне продолжают совершать опасные и непривычные поступки. Так, на улице Свердлова прохожие заметили девушку, которая гуляет прямо по центру проезжей части, ни о чем не задумываясь. Проезжающие мимо водители сигналили ей.

- Хорошо хоть не голая, - пишут в паблике "Мурманск" (18+).

Инцидент сняли на видео.

Напомним: в Мурманске встретили мужчину, который стоял голый возле магазина. А в Апатитах из психбольницы сбежал пациент.

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