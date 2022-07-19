Был весь в крови и полураздетый: в Апатитах из психбольницы сбежал пациент

Пациенту предстоит дальнейшее лечение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Апатитах 18 июля оказывали помощь пациенту областной психиатрической больницы. Мужчина сбежал из медучреждения, добрался до офиса транспортной транспортной компании, где попросил вызвать "скорую". Он был весь в крови, полураздетый.

- При побеге мужчина, скорее всего, и получил глубокие порезы рук и ног. Сам он дать внятные пояснения насчет случившегося не смог. Мужчина представлялся сотрудникам экстренных служб то одним именем, то другим, жаловался на злодеев, которые сожгли его Range Rover и неких «барыг», порезавших ему конечности, - пишет издание "Хибинформбюро".

Пациенту предстоит дальнейшее лечение.

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