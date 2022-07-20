В Мурманске на улице Чумбарова-Лучинского гулял голый мужчина

Не так давно в мурманском фонтане купался голый мужчина, а другой северянин разгуливал в чем мать родила по Мурмашам. Фото: Скриншот видео

Не так давно в мурманском фонтане купался голый мужчина, а другой северянин разгуливал в чем мать родила по Мурмашам.

Еще одного мужчину, который, как ни в чем не бывало ходил по улице голым, заметили на улице Чумбарова-Лучинского в Мурманске, возле продуктового магазина. Его сняли на видео.

- Многовато голых людей на улице в этом году, - отметили в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

Напомним: в Апатитах из психбольницы сбежал пациент. Мужчина получил травмы рук и ног.

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