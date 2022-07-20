Из поликлиники в Кировске эвакуируют людей после сообщения об угрозе взрыва

Немецкая овчарка сейчас ищет бомбу или взрывное устройство. Фото: vk.com/narodnoetvx

Из взрослой поликлиники Кировска эвакуируют людей. В медучреждение поступил анонимный звонок от мужчины, который сообщил об угрозе взрыва.

- В регистратуру сообщили, что в здании взрослой поликлиники произойдет взрыв. На месте происшествия работают все экстренные службы города. Вызвана бригада кинологов, - пишут в группе "Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ".

Немецкая овчарка сейчас ищет бомбу или взрывное устройство.

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