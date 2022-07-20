В Кировске рабочие спасли из ловушки краснокнижного рысенка

К слову, оказалось, что ролик снят еще несколько лет назад, но вспомнили о нем почему то именно сейчас. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В соцсетях появилось видео со спасением рысенка, который угодил в ловушку. Малыша вызволили из беды рабочие рудника в Кировске, а затем отпустили его на волю.

К слову, оказалось, что ролик снят еще несколько лет назад, но вспомнили о нем почему то именно сейчас.

Рысь занесена в Красную книгу Мурманской области. В нашем регионе эти животные встречаются редко. Следы рыси видели на территории Кандалакшского заповедника в апреле.

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