Пешеход получил травматический шок. В Мурманске ищут очевидцев серьезного ДТП с самосвалом

Сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев аварии. Фото:

12 июля в Мурманске на улице Невского в районе дома №98 произошло ДТП, в котором пешеход получил серьезные травмы, попав под колеса самосвала.

- В 16.35 минут водитель грузового самосвала Mercedes, двигаясь по улице Героев Североморцев, на регулируемом перекрестке при повороте направо не пропустил пешехода, который переходил дорогу в попутном направлении на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в ОГИБДД УМВД России по Мурманску. - В ДТП мужчина получил травматический шок, открытый перелом правой голени. Его госпитализировали в реанимационное отделение.

Сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев аварии. Их просят связаться по телефону: 40-79-74 или обратиться в ГИБДД по адресу: Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 46/1, кабинет 215.

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