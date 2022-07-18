В 2022 году в Мурманскую область привлекли более 100 медиков из других регионов

Дальнейшая цель - привлечь 182 врача и 219 человек среднего медперсонала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманскую область с начала 2022 года приехали работать около 100 медицинских работников из других регионов страны. Среди них - 56 врачей и 49 человек среднего медперсонала. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

- В нашей сфере здравоохранения работают 16,5 тысячи человек, в Заполярье доступно 20 мер поддержки, в том числе программа «Арктический доктор» с поэтапной выплатой 2 миллиона рублей, - отметил губернатор.

Также он подчеркнул, что обеспеченность врачами в нашей области выше, чем в среднем по России.

Дальнейшая цель - привлечь 182 врача и 219 человек среднего медперсонала.

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