В 2022 году в Мурманскую область привлекли более 100 медиков из других регионов

Дальнейшая цель - привлечь 182 врача и 219 человек среднего медперсонала.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Мурманскую область с начала 2022 года приехали работать около 100 медицинских работников из других регионов страны. Среди них - 56 врачей и 49 человек среднего медперсонала. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
- В нашей сфере здравоохранения работают 16,5 тысячи человек, в Заполярье доступно 20 мер поддержки, в том числе программа «Арктический доктор» с поэтапной выплатой 2 миллиона рублей, - отметил губернатор.
Также он подчеркнул, что обеспеченность врачами в нашей области выше, чем в среднем по России.
Дальнейшая цель - привлечь 182 врача и 219 человек среднего медперсонала.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru